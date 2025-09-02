ぼる塾の田辺智加（41）が1日深夜放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。初めて彼氏ができた際のエピソードを語った。田辺は「初めて彼氏ができた時、とんでもなく束縛する、24歳で」と切り出した。田辺は「カリフォルニア自分で行くって決めたんですよ」と語ると、平成ノブシコブシ吉村崇は「なんだよそのエピソード」とつっこんだ。田辺は「ディズニーに1週間。1週間離れちゃうじゃないですか。『辛い、悲しい』っ