シンガー・ソングライターの七尾旅人（46）が2日、X（旧ツイッター）を更新。東京都の小池百合子都知事が、1923年（大12）9月1日に発生した関東大震災の際に虐殺された朝鮮人らを悼む式典への追悼文を2017年以来9年連続で送らなかったことに言及した。関東大震災では「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」「朝鮮人が略奪や放火をした」などのデマが広がり、虐殺が起きた。日朝協会東京都連合会などによる実行委が毎年9月1日に、墨田区