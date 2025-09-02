カブスの鈴木誠也外野手（３２）は１日（日本時間２日）に本拠地シカゴでのブレーブス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打、１得点１盗塁だった。打率２割４分７厘。チームは延長１０回の熱戦を７―６でサヨナラ勝ちした。１点を追う初回二死無走者は右腕ストライダーのカウント２―１からの４球目、真ん中低めの８３・６マイル（約１３４・５キロ）のスライダーを捉え、鋭いライナーで左前に運んだ。これで４試合連