Spotifyが、今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブイベント『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を12月12日に東京ガーデンシアターにて開催する。 （関連：HANA、なぜ今ミドルバラードのラブソング？新人グループに「Blue Jeans」を充てたちゃんみなの狙いとは） 本イベントには、Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを代表する楽曲などの、2025年