【モデルプレス＝2025/09/02】フジテレビでは、10月1日より新水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／初回30分拡大）を放送することが決定。三谷幸喜脚本のもと、菅田将暉が主演を務めることがわかった。【写真】菅田将暉＆小松菜奈のそっくり過ぎる直筆文◆三谷幸喜、25年ぶり民放GP帯連ドラ脚本作品決定日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷が、ゴールデン・プ