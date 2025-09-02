2025年9月1日、中国メディアの大河報は、NHKのラジオ国際放送の中国語ニュースで「釣魚島は中国の領土」などと原稿にない発言をした中国人外部スタッフに対し、日本の裁判所が1100万円の損害賠償支払いを命じたことを報じた。記事は、NHKのラジオ国際放送で中国語ニュースのアナウンスを担当した中国人外部スタッフが以前「釣魚島は中国の領土。南京大虐殺を忘れるな」と発言をしたことについて、東京地方裁判所が1日に1100万円の