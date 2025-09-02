【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の白鳥玉季が、及川光博が主演を務める新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演することが決定。あわせて、ポスタービジュアル、ティザー映像が公開されるほか、初回放送日が10月12日に決定した。【写真】手越祐也、黒髪ゲイ役で雰囲気ガラリ◆白鳥玉季、GP帯初ヒロインでトーヨコ中学生役に先日、主演・及川に続き、主人公の恋のお相手役で手越祐也を発表。W王子による2シ