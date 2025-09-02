【明治安田J1リーグ】柏レイソル 2ー1 アビスパ福岡（8月31日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】接触→転倒の瞬間ボックス内のファウルが物議を醸した。J1リーグ第28節で柏レイソルとアビスパ福岡が対戦。その18分のことだ。柏が右サイドから攻め込み、MF小泉佳穂がボックス内の右でターンすると、日本代表で福岡のDF安藤智哉が戻りながら寄せた。その瞬間、小泉が倒れて柏にPKが与えられたのだ。安藤は、両手