２日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反発。売り優勢で始まったものの、日銀副総裁の道東地域金融経済懇談会における挨拶文が公開されると買いが優勢となった。 １日の米債券市場はレーバーデーの祝日で休場だったが、財政懸念などからドイツやフランスの長期金利が上昇したことが国内債に影響。債券先物は寄り付き直後に１３７円２３銭まで軟化する場面があった。ただ、その後は前日に下落した反動