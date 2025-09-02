2025年日本の都市ランキング森ビル（東京）のシンクタンク「森記念財団」は2日、経済や生活、交通など6分野の計87指標に基づき都市の魅力を評価した全国136都市（東京23区を除く）の順位を発表した。大阪・関西万博の開催で活気づく大阪市が5年連続の首位となった。2位は名古屋市、3位は福岡市が続いた。6分野は他に研究、文化、環境。大阪市は経済と交通でトップだった。万博に向けて大阪駅や難波駅周辺が再開発されたことで