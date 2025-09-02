【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、9月5日に新曲「カルチャー」を配信リリースすることが決定した。 ■「カルチャー」MV＆ジャケットはバーバパパが担当 「カルチャー」は、先日開催された『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて、最終日の8月31日にサプライズとしてYouTubeにて発表された楽曲。MVは『ウ”ィ”エ”』『やや左側にかたよった教育番