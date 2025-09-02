（上段左から）サニブラウン・ハキーム、桐生祥秀、守祐陽、（下段左から）久保凜、落合晃、柳田大輝日本陸連は2日、世界選手権東京大会（13日開幕・国立競技場）の代表を追加で発表し、男子100メートルは2大会連続入賞中のサニブラウン・ハキーム（東レ）と桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）が入った。800メートルで日本記録を持つ女子の久保凜（東大阪大敬愛高）と男子の落合晃（駒大）も選出。男子のリレーメンバーに