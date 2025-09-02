メッツのフアン・ソト外野手は1日（日本時間2日）、敵地コメリカパークでのタイガース戦に「2番右翼」で先発出場。逆転満塁弾を含む、3打数2安打6打点2四球の活躍でチームの勝利に貢献した。メッツ移籍1年目のソトは、開幕序盤に極度の打撃不振に苦しんだが、6月と8月は月間2桁本塁打で巻き返し。ここまで136試合に出場して、打率.257、36本塁打、90打点、OPS.915、リーグトップの113四球を記録している。