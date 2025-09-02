今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ぼくらは無力だけれど」（第112回）が2日に放送され、八木（妻夫木聡）が蘭子（河合優実）のアパートを訪問。意味深な映像で2人の仲の進展が暗示されると、ネット上には「大人の演出」「キュンキュン」「何があったの？傘の下で」などの反響が巻き起こった。【写真】笑顔で八木（妻夫木聡）を見つめる蘭子（河合優実）マンションへ