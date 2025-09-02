¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¡È²æ¡¹¤Ê¤é²ÄÇ½¤À¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¨¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë »Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2ÏÃ¤È¡¢Ë´¤­Éã¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡É¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¤ò±é¤¸¤ë´äÅÄ¹äÅµ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦ÌëÄ¹¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·ー¥ó»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢