読売テレビの朝の情報番組『す・またん！』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）のオフショットが公開された。 【画像】“トップスイン”コーデでポーズをきめる阿部亮平（全2枚）／2024年『鳥人間コンテスト』に出演した際の様子 阿部は9月2日、アルコ＆ピースの平子祐希とともに同番組のエンタメコーナーに出演。翌3日放送の『Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2025』（読売テレビ・日本テレ