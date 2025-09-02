イスラエル軍が攻撃した現場に残されたロイター通信の契約カメラマンのフサム・アル・マスリ氏が使用していた機材＝８月２５日、パレスチナ自治区ガザ地区/Hatem Khaled/Reuters（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で後を絶たないジャーナリストの殺害を受け、世界５０カ国の報道機関が連帯して１日、イスラエルに対する抗議運動を展開した。ジャーナリストの殺害をやめ、ガザ地区に立ち入って自由に取材活動をさせるよう要求して