2日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝147円66銭前後と、前日午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円74銭前後と31銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース