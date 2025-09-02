大規模な災害が発生した際に下関警察署の留置場の収容者を下関拘置支所に移送する協定がきのう（1日）締結されました。式では下関警察署の錨敏之署長と山口刑務所の森哲也所長が協定書に署名しました。協定では、逮捕され下関署に収容されている被留置者を地震や津波など大規模な災害が発生した際に下関拘置支所に移送し、収容するとしています。警察では多くの人員を必要とする留置管理業務を委託することで災害時の救助活動や避