2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2280円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2292.88円に対しては12.88円安。出来高は1万3356枚となっている。 TOPIX先物期近は3077.5ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比0.27ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42280