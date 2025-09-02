パソコンおよびスマートフォンの周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、4G/LTE対応の無線LANルーター「UD-LTA」を2025年9月上旬に発売する。各社のSIMに対応SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能。SIMを用意すれば、固定回線がない場所でも工事不要でインターネットが利用できる。無線LANは「Wi-Fi 5（IEEE 802.11ac）」に準拠し、最大867Mbpsの高速通信を実現した。WANポートとして