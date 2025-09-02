北朝鮮の金正恩総書記は明日、北京で行われる軍事パレードに出席するため中国を訪問している。習近平国家主席やロシアのプーチン大統領との会談が行われる可能性がある。北朝鮮メディアは、金総書記を乗せた特別列車がきょう未明、中国側に入ったと写真つきで報じた。列車は北京に向かっているとみられる。北京では明日、抗日戦争勝利80年を記念する大規模な軍事パレードが行われる。習主席は、ロシアのプーチン大統領や金総書記ら