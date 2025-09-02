ビュッフェ・クランポン・ジャパンは、フランスを拠点に世界で活躍するトランペッター イブラヒム・マーロフ氏の最新プロジェクト「Ibrahim Maalouf ＆ The Trumpets of Michel-Ange」 東京公演において、同社の取り扱う金管楽器ブランド〈アントワンヌ・クルトワ〉の四分音トランペット “T.O.M.A.” を使用する奏者を対象に、共演者を募集します。 Ibrahim Maalouf ＆ The Trumpets of Michel-Ange ビュッフェ・