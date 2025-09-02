Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』でルフィを演じるイニャキ・ゴドイが、8月に都内で開催された大型イベント「ONE PIECE DAY’25」にあわせて来日。日本のファンの前に初めて姿を現し、ONE PIECE愛や日本への想いを“日本語で”熱弁し、大きな話題を呼んだ。そんな彼にインタビューを行った（回答は英語）。【動画】Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像ルフィ役に決まってからは、日本文化を深く理解するために本