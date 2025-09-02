七五三参りのピークを前に、名古屋市熱田区の熱田神宮で、子どもの健康と成長を願う「福笹飴」作りの仕上げが行われています。熱田神宮では、七五三参りで子供たちに配る千歳飴を「福笹飴」と呼んでいて、笹が健康を、鈴が邪気払いを表し、笹のようにまっすぐ育ってほしいという願いが込められています。本殿で9月1日から1体1000円で授与が始まっていて、巫女らが飴作りの仕上げに追われています。2025年の熱田神宮