女優堀田真由（27）が2日、都内で「ミノンアミノモイスト」新ミューズ＆新TV−CM発表会に登壇した。敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」から派生したシリーズが10年ぶりにリニューアル。肌の貯水力に着目し、乾燥しやすい敏感肌でもうるおいを保たせる。新ミューズに就任した堀田は淡いピンクのワンピースで登場した。普段からパックや入浴剤などのミノン製品を愛用していたと言い「もともと使わせていただいていたのでうれ