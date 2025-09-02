音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブ『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を、12月12日に東京ガーデンシアターで開催することを発表した。【写真あり】ラブラブショットも…！ちゃんみな、ASH ISLANDと結婚＆妊娠報告同イベントは、Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを象徴するアーティストやクリエイターが集結する一夜限りのライブ。第