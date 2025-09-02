北朝鮮が、次世代のICBM＝大陸間弾道ミサイルを新たに開発していることが明らかになりました。北朝鮮メディアは2日、金正恩総書記が次世代のICBM「火星20」に使われる見通しの素材を開発する研究所を、1日に視察したと報じました。北朝鮮は去年10月、「火星19」の試験発射を行いましたが、この際、ICBMの「最終完結版」と誇示していました。北朝鮮が「火星20」に言及するのは初めてで、ICBMの開発を今後も続ける方針が明らかとなっ