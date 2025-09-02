◇インターリーグパドレス3―4オリオールズ（2025年9月1日サンディエゴ）パドレスは1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦に競り負け、痛すぎる連敗を喫した。マイク・シルト監督（57）は試合後、7回に負傷降板したジェーソン・アダム投手（34）が「大腿（だいたい）四頭筋腱断裂」の重傷を負ったことを明かした。2点を先制された直後の2回裏、2四球で得た好機でジョンソン、アラエスの適時打で2点を返し、すぐさ