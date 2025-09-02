去年、埼玉県川口市で飲酒運転をして車で道路を逆走し、衝突した相手の車の運転手を死亡させた罪に問われた当時18歳の男の初公判で、男は起訴内容を一部否認しました。起訴状などによりますと、当時18歳の中国籍の男は去年9月、酒に酔った状態で川口市の道路を車で逆走し、制御することが困難な時速およそ125キロで交差点に進入。走ってきた車と衝突して、縫谷茂さんを死亡させた危険運転致死の罪などに問われています。2日の初公