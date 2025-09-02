8戦ぶりのポイント獲得は自信につながるはずだ(C)Getty ImagesF1第15戦オランダGP決勝が8月31日に行われた。サマーブレイク明けとなったレースは、上位陣でリタイアが相次ぐという予想外の展開となった中、マクラーレンのオスカー・ピアストリがポール・トゥ・ウィンを飾り今季7勝目をマークした。レッドブルの角田裕毅はサバイバルレースを走り抜き9位に入賞。久々のポイント獲得となったものの、厳しい反応も伝えられている。