バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”の決勝トーナメント1回戦の日程が終了し、準々決勝に進出した8チームが決定した。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー日本は予選ラウンド全勝でグループHを1位通過、決勝トーナメント1回戦では開催国タイにストレート勝利を収めベスト8進出。2010年の銅メダル獲得以来15年ぶりの表彰台を目指し、3日にオランダと準々決勝を迎える。また、