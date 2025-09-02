神奈川県警本部海外オンラインカジノの決済代行グループの幹部とみられる男らが逮捕された事件で、賭け金などの犯罪収益で購入された東京都中央区晴海のタワーマンション1室に対し、神奈川県警の請求を受けた横浜地裁が、組織犯罪処罰法に基づいて没収保全命令を出していたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、不動産への命令は極めて珍しい。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の財産を剥奪し、犯罪