自民党は２日午前、党本部で参院選総括委員会を開き、７月の参院選を総括する文書を決定した。総括文書には、参院選での惨敗を踏まえ、「解党的出直し」に取り組むことなどを明記したとみられる。自民は２日午後に両院議員総会を開き、総括文書について報告する。総括文書では、敗因について石破首相（党総裁）個人の責任は強調せず、組織全体の責任として盛り込んだ。公約に掲げた現金給付に国民の支持が集まらなかったことや