日本銀行の氷見野良三副総裁は２日、北海道釧路市で講演し、「経済・物価情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整することが適切だ」と述べた。米国による関税政策の影響を見極めつつ、利上げを続ける姿勢を改めて示した。氷見野氏は「（関税政策の）影響はいずれ顕在化する。海外経済が減速し、（国内の）企業の収益も下押しされる」と指摘した。一方、物価を巡っては「足踏みがあったとしても