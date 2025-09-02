日本陸連は２日、都内で会見を行い、１３日に開幕する世界選手権東京大会の日本代表を発表した。女子１００メートル障害には、７月の日本選手権で準優勝し、その後フィンランドでの大会で派遣標準記録（１２秒７３）を突破して代表権を確実にしていた中島ひとみ（長谷川体育施設）、日本記録保持者で８月のナイトゲームズ・イン福井で標準記録をクリアした福部真子（日本建設工業）に加え、日本選手権優勝の田中佑美（富士通）