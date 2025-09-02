教員らのグループによる盗撮画像の共有事件で、新たに神奈川県の教員が逮捕されました。逮捕者はこれで4人目で警察が残るメンバーの特定を進めています。愛知県警に逮捕され、けさ送検された神奈川県葉山町立葉山中学校の臨時的任用職員・石川勝也容疑者（28）は去年、神奈川県内の施設で女子児童2人の下着を盗撮し、動画などをグループチャットで共有した疑いがもたれています。石川容疑者は「性的欲求を満たすため」と容疑を認め