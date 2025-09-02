意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【香川県の方言】「めぐ」の意味は？「めぐ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「おもちゃ、めいだら、まぞわないかん」というように使います。いったい、「めぐ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「壊す」でした！「めぐ」は、香川県の方言で「壊す」という