ことし6月、水泳の授業のあと児童たちが体調不良を訴えた北九州市の高蔵小学校が2日から、水泳の授業を再開しました。北九州市の新門司温水プールでは、高蔵小学校の5・6年生の水泳の授業が行われました。高蔵小学校ではことし6月、水泳の授業を受けた児童25人が湿疹やしびれ・腹痛を訴えました。教育委員会の調査でプールの水質に異常はないことが分かり、手の湿疹としびれは「プールサイドのマットによる圧迫