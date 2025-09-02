タレントの南原清隆が１日、日本テレビ系「完全密着横山裕２４時間マラソンの裏側」で、「ヒルナンデス！」共演の横山裕のチャリティーマラソンについて語った。横山の「２４時間テレビ」チャリティマラソンでは、２日目の途中で「ヒルナンデス！」メンバーの南原、いとうあさこ、やす子が応援に駆けつけた。南原は横山のために差し入れを用意。「今日は、練習をしているときにめんつゆが美味しかったって聞いて、めんつゆ