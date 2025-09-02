２日、北京に到着したセルビアのブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／鄭煥松）【新華社北京9月2日】セルビアのブチッチ大統領は2日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため北京に到着した。２日、北京に到着したセルビアのブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／鄭煥松）