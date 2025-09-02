バウアーは今季10敗と苦しい内容が続く（C）産経新聞社日本球界2シーズン目に入ったDeNA右腕、トレバー・バウアーの不規則行動に未だ厳しい目が向けられている。話題を集めたのは8月21日に行われた広島戦（横浜）での行為だった。先発したバウアーは2点ビハインドの5回二死の場面、小園海斗を右飛に打ち取り、ベンチに戻る際に小園のバットの方向にわざわざ足を運び、バットを蹴りつけるシーンがあった。【激怒】止められない