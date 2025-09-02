SBI証券は、SMBCグループの金融商品仲介口座における投資信託の預かり残高（※）が2025年8月13日（水）に2兆円を突破したと発表した。 ※投資信託残高は、MRF・外貨建MMF・ETF・REIT・外国籍投資信託を除いた投資信託の合計金額○わずか1年2カ月で預かり残高が倍増SBI証券は2021年6月に三井住友カード株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：大西幸彦）との金融商品仲介サービスを開始し、クレジットカード決済でVポイントを貯め