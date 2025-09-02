9月1日、高知県日高村でパラグライダーが山中に墜落する事故があり、操縦していた70代の男性が死亡しました。警察によりますと1日、土佐市高岡町の石土ノ森パラグライダー基地から仲間3人と飛び立った高知市中久万の会社役員・堀川幾広さん（75）が約500mほど離れた日高村沖名の山中に墜落する事故がありました。午後1時40分頃、高さ20メートルほどの場所で木に宙づりとなっている堀川さんを仲間が見つけ、午後2