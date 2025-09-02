ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が8月30日より、ミストサプリメント「IN MIST(イン ミスト)」を紹介するライブコマースイベントを開催している。17LIVE×IN MIST○「IN MIST」のSNS広告出演権や商品を贈呈このライブコマースイベントでは、「17LIVE」で活躍する30名のイチナナライバーが、ライブ配信でリアルタイムに「IN MIST」を紹介し、販売を促進。また、ライブコマースイベントで上位に入賞したライバーには、「IN MIST