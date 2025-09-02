秋の訪れを告げる伝統行事、おわら風の盆がきのうから 富山市八尾町で始まりました。おわら風の盆は、立春から数えて二百十日のこの時期に、イネに被害をもたらす風を封じ、五穀豊穣を願う行事として江戸時代に始まったとされています。初日のきのうは、日が沈んだ後も暑さが残る中、上新町には大勢の観光客が訪れました。哀愁漂う、胡弓や三味線の音色と歌声にのせ、男衆と女衆が優美で繊細な踊りを披露しました。名古屋からの観