熱中症警戒アラートが発表されている県内はきょう、最高気温がすでに35度を超えている地点もあり、午前中から猛烈な暑さとなっています。きょう午前9時までの最低気温は、富山市で28.3度と30度に迫る気温となりました。さらに朝から気温がぐんぐん上がり、午前11時までの最高気温は、富山市で36.7度、高岡市伏木と魚津市で36.6度など、県内6つの地点ですでに猛暑日となっています。きょう日中の最高気温は富山市・高岡市伏木