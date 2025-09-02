日本テレビ系ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため都内の自宅で死去したことが2日、明らかになった。93歳だった。露口さんは1972年（昭47）7月から86年11月まで放送された「太陽にほえろ！」で、石原裕次郎さん演じる「ボス」こと警視庁七曲署の捜査第1係長を支えるベテラン刑事、「山さん」を長く演じてお茶の間の人気を得た。萩原健一、松