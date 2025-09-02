IHGホテルズ＆リゾーツは、日本とグアム、サイパンのホテルを対象にANAマイレージクラブのマイルを2倍付与するキャンペーンを、9月1日から10月30日まで開催する。「IHGワンリワーズ」会員が対象で、ポイントの積算先としてANAマイレージクラブを選択する必要がある。利用金額1米ドルあたり6マイルを付与する。ポイント＆キャッシュを利用、1泊30米ドル未満、旅行会社を通じた予約は対象外となる。最大獲得マイル数は1万マイル。