BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」単独イベント「30 MINUTES LABEL FES.2025」を9月13日・14日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原にて開催する。9月1日には追加詳細情報が発表された。「30 MINUTES LABEL FES.2025」は、初公開、初展示を多数含む30MLにまつわるプラモデル展示や、国内に3店舗展開の30MLオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」の限定品を先行販売する。ゲストや